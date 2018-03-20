Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Саратовские авиалинии, чей самолет Ан-148 в феврале потерпел крушение в Подмосковье, было приостановлено. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Действие сертификата эксплуатантаавиакомпании "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 в феврале потерпел крушение в Подмосковье, было приостановлено. Об этом заявил главаРостранснадзора Виктор Басаргин.Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введеныдо 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановилаэксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS."Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 вовсех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы",– цитирует главу Ространснадзора ВиктораБасаргина Telegram-канал LifeShot.По его словам, имеются "замечания к персоналу и к производителю".Выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов "Саратовскихавиалиний". "После того как летные составы пройдуттестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальшепоступать", – заявил Басаргин после итоговой коллегии Ространснадзора.Напомним, самолет Ан-148"Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11февраля этого года в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся наборту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружилиоколо пяти тысяч обломков лайнера.Межгосударственныйавиационный комитет назвал фактором, который привел к крушениюАн-148, неверные данные о скорости полета на приборах, что было вызванообледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотовлайнера. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последниесекунды перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервнореагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Темне менее расследование причин случившегося продолжается.