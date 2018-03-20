Действие сертификата эксплуатанта
авиакомпании Саратовские авиалинии, чей самолет Ан-148 в феврале потерпел крушение в Подмосковье, было приостановлено. Об этом заявил глава
Ространснадзора Виктор Басаргин.
Действие сертификата эксплуатанта
авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 в феврале потерпел крушение в Подмосковье, было приостановлено. Об этом заявил глава
Ространснадзора Виктор Басаргин.
В
Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введены
до 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановила
эксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS.
"Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во
всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы",
– цитирует главу Ространснадзора Виктора
Басаргина Telegram-канал LifeShot.
По его словам, имеются "замечания к персоналу и к производителю".
Выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов "Саратовских
авиалиний". "После того как летные составы пройдут
тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше
поступать", – заявил Басаргин после итоговой коллегии Ространснадзора.
Напомним, самолет Ан-148
"Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11
февраля этого года в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся на
борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили
около пяти тысяч обломков лайнера.
Межгосударственный
авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению
Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, что было вызвано
обледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотов
лайнера. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние
секунды перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно
реагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Тем
не менее расследование причин случившегося продолжается.