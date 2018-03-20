Футболисты сборной России продолжают подготовку к контрольным матчам со сборными Бразилии и Франции. Защитник Руслан Камболов был вынужден досрочно покинуть тренировку.

Футболисты сборной России продолжают подготовку к контрольным матчам со сборными Бразилии и Франции. Защитник Руслан Камболов был вынужден досрочно покинуть тренировку.Камболов пожаловался на боль в бедре и был вынужден досрочно завершить занятия. Были подозрения, что у Руслана серьезная мышечная травма. Но обследование выявило у футболиста мышечный спазм. Таким образом, Камболов сможет аернуться в строй довольно быстро.Защитник "Рубина" Руслан Камболов был вызван в сборную в воскресенье, когда стало известно что выбыл из строя нападающий "Зенита" Александр Кокорин. На счету 28-летнего Камболова два матча в составе сборной страны.