Исследователи из британского Университета Суррея пришли к заключению, что умеренное воздержание от пищи лучше предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения гипотезы ученые провели масштабный эксперимент.

Исследователи из британского Университета Суррея пришлик заключению, что умеренное воздержание от пищи лучше предотвращает риск сердечно-сосудистыхзаболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения гипотезы ученыепровели масштабный эксперимент.В исследовании принимали участие люди, страдающие ожирением. Предполагалось,что испытуемые должны были потерять до 5% своего веса, сообщаетнаучный портал "EurekAlert!".Одна группа добровольцев питалась в своем привычном режиме только пять дней внеделю, а другая сократила рацион на 600 килокалорий в сутки.В ходе проведения опыта 20% испытуемых досрочнозавершили свое участие, так как не смогли соблюдать диету или не снизили своюмассу, при этом 27 добровольцев дошли до финала. Выяснилось, что диета 5:2, прикоторой человек в течение двух дней в неделю сокращает калорийность рациона до500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира. Этой группе удалосьдостигнуть желаемого результата всего за два месяца, а ежедневная диетапотребовала 73 дня. Ученые также отметили, что умеренное голодание с перерывамипоспособствовало снижению артериального давления на 9% у добровольцевиз первой группы и на 2% – у второй.Стоит отметить, что голодание полезно не толькодля сердечно-сосудистой системы и при борьбе с лишним весом. Некоторые психотерапевты убеждены, чтократковременное воздержание от пищи помогает справиться со стрессами и депрессией. Медики рекомендуют начать с нескольких часов воздержания,чтобы научиться говорить голоду "нет". Иногда это становится первым шагом кобретению контроля над собой и своим телом. После этого можно переходить к болеедлительному голоданию. Здоровым людям рекомендуется проводитьголодовку не чаще чем один раз в неделю, если речь идет об однодневном голодании.