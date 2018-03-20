Исследователи из британского Университета Суррея пришли
к заключению, что умеренное воздержание от пищи лучше предотвращает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения гипотезы ученые
провели масштабный эксперимент.
Исследователи из британского Университета Суррея пришли
к заключению, что умеренное воздержание от пищи лучше предотвращает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения гипотезы ученые
провели масштабный эксперимент.
В исследовании принимали участие люди, страдающие ожирением. Предполагалось,
что испытуемые должны были потерять до 5% своего веса, сообщает
научный портал "EurekAlert!".
Одна группа добровольцев питалась в своем привычном режиме только пять дней в
неделю, а другая сократила рацион на 600 килокалорий в сутки.
В ходе проведения опыта 20% испытуемых досрочно
завершили свое участие, так как не смогли соблюдать диету или не снизили свою
массу, при этом 27 добровольцев дошли до финала. Выяснилось, что диета 5:2, при
которой человек в течение двух дней в неделю сокращает калорийность рациона до
500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира. Этой группе удалось
достигнуть желаемого результата всего за два месяца, а ежедневная диета
потребовала 73 дня. Ученые также отметили, что умеренное голодание с перерывами
поспособствовало снижению артериального давления на 9% у добровольцев
из первой группы и на 2% – у второй.
Стоит отметить, что голодание полезно не только
для сердечно-сосудистой системы и при борьбе с лишним весом. Некоторые психотерапевты убеждены, что
кратковременное воздержание от пищи помогает справиться со стрессами и депрессией. Медики рекомендуют начать с нескольких часов воздержания,
чтобы научиться говорить голоду "нет". Иногда это становится первым шагом к
обретению контроля над собой и своим телом. После этого можно переходить к более
длительному голоданию. Здоровым людям рекомендуется проводить
голодовку не чаще чем один раз в неделю, если речь идет об однодневном голодании.