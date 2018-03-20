Желания людей теперь можно контролировать? В одном из научных институтов Росатома создали уникальный прибор для регистрации слабых биомагнитных полей.

Желания людей теперь можно контролировать? В одном из научныхинститутов "Росатома" создали уникальный прибор для регистрациислабых биомагнитных полей.Мозг человека – сложнейший механизм, в котором каждую секундупроисходят миллионы разных процессов. Ученые давно бьются над разгадкой действияэтого уникального изобретения природы.В Российском федеральном ядерном центре в Сарове разработаликомплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможетвыявлять центр желаний в мозгу живых организмов. Прибор работает на основе методасверхпроводящей магнитометрии и без проникновения внутрь организма регистрируетсверхслабые магнитные поля.Такие поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы разслабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только спомощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающихдостаточной чувствительностью. Ученые "Росатома" научились распознаватьсверхслабые магнитные поля с помощьюустройства, называемым магнитоэнцефалографом."Эта разработка даст возможность выявлять центрыжеланий и даже управлять ими", – пояснили РИА Новости создатели комплекса.Его работа заключается в сборе больших массивов данных, несущихинформацию о процессах, происходящих в головном мозге. В процессе их обработкиученые реконструируют источники различных сигналов в коре головного мозга,отслеживая, в том числе, и работу центра желаний.