Желания людей теперь можно контролировать? В одном из научных
институтов Росатома создали уникальный прибор для регистрации
слабых биомагнитных полей.
Желания людей теперь можно контролировать? В одном из научных
институтов "Росатома" создали уникальный прибор для регистрации
слабых биомагнитных полей.
Мозг человека – сложнейший механизм, в котором каждую секунду
происходят миллионы разных процессов. Ученые давно бьются над разгадкой действия
этого уникального изобретения природы.
В Российском федеральном ядерном центре в Сарове разработали
комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет
выявлять центр желаний в мозгу живых организмов. Прибор работает на основе метода
сверхпроводящей магнитометрии и без проникновения внутрь организма регистрирует
сверхслабые магнитные поля.
Такие поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз
слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с
помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих
достаточной чувствительностью. Ученые "Росатома" научились распознавать
сверхслабые магнитные поля с помощью
устройства, называемым магнитоэнцефалографом.
"Эта разработка даст возможность выявлять центры
желаний и даже управлять ими", – пояснили РИА Новости создатели комплекса.
Его работа заключается в сборе больших массивов данных, несущих
информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В процессе их обработки
ученые реконструируют источники различных сигналов в коре головного мозга,
отслеживая, в том числе, и работу центра желаний.