Венгрия возмущена планами Минобороны Украины восстановить военный гарнизон в Закарпатье. Будапешт считает такие действия Киева угрожающими.

Венгрия возмущена планами Минобороны Украины восстановитьвоенный гарнизон в Закарпатье. Будапешт считает такие действия Киеваугрожающими.По планам Киева, батальон численностью 800 бойцов долженбыть расквартирован в в городе Берегово в Закарпатье. МинобороныУкраины объясняет этот шаг необходимостью "защиты территориальнойцелостности". Такая формулировка вызывает беспокойство венгерских властей."Это означает, что они считаютвенгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным.Именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", – заявилминистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.Закарпатская область Украины – центр венгерской общины,этнические венгры составляли до 12% населения региона. В некоторых школах преподаваниевелось на венгерском языке. Напряженность в отношениях между странами возниклапосле принятия Киевом закона об образовании, который, среди прочего, сокращаетвозможность обучения на других языках.Не только Россия, но и европейские страны – в том числеВенгрия и Румыния – заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинствна Украине. Кроме того, он нарушает конституцию и международныеобязательства Киева.В декабре 2017 года украинский министр иностранных дел ПавелКлимкин сообщил, что численность венгров на Украине начинает сокращаться. Поего словам, в Закарпатье проживает менее 100 тысяч человек, и люди "покидаютрегион".В свою очередь, Венгрия в октябре 2017 года наложила вето напроведение саммита Украины и НАТО. А ранее в Будапеште заявили, что инициируютпересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за украинскогозакона об образовании, передает РИА Новости.