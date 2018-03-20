Очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» прошел с 12 по 16 марта в Брянске. Банк УРАЛСИБ традиционно выступает ..

Очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» прошел с 12 по 16 марта в Брянске.Банк УРАЛСИБ традиционно выступает партнером проекта. В рамках партнерства Банк предоставляет всем участникам возможность бесплатного открытия расчетного счета и его обслуживания в течение 3-х месяцев. Кроме того, выпускники проекта могут продолжить обучение в Университете бизнеса Банка УРАЛСИБ, а также получить кредит на старт своего бизнеса в Банке.Целью проекта «Мама-предприниматель», который с 2016 года проводится в разных городах России, является поддержка и мотивация женщин, планирующих начать свое дело, а также формирование необходимых компетенций и знаний для запуска собственного бизнеса.Организаторами проекта выступают Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».Жительницы Брянска и области в течение пяти дней активно работали над своими бизнес-проектами: получали персональные консультации от профессиональных тренеров, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. По окончании обучения состоялся конкурс проектов, на котором участники презентовали экспертному жюри свои идеи по организации бизнеса.Победительницей конкурса и обладательницей гранта в размере 100 000 рублей, по единогласному решению жюри, стала Евгения Полянина. Проект Евгении - линия натуральной косметики «Ruth Bina» - был признан наиболее интересным и окупаемым.Банк УРАЛСИБ, являясь одним из лидеров на рынке кредитования компаний малого и среднего бизнеса, активно реализовывает меры по поддержке и развитию предпринимательства. Продуктовая линейка Банка включает специализированные программы для бизнеса. Предпринимателям доступны кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, пополнение оборотного капитала, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и т.д. В конце января 2018 года линейка Банка пополнилась кредитом на старт бизнеса для женщин-предпринимателей. Продукт был запущен Банком УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».