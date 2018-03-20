В кенийском заповеднике Ол Педжета усыпили последнего в мире самца северного белого носорога.

В кенийском заповеднике "Ол Педжета" усыпили последнего в мире самца северного белого носорога.45-летнего Судана усыпили из-за проблем со здоровьем. Его состояние резко ухудшилось за последние сутки, носорог очень страдал, сообщили представители заповедника.Теперь в мире осталось всего две особи северного белого носорога – обе женского пола. Они также находятся в заповеднике "Ол педжета", сообщает ТАСС.В дикой природе северные белые носороги перестали существовать с 2008 года из-за деятельности браконьеров.