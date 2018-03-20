Эту задачу как одну из ключевых выделил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Во Владимирской области взят курс на укрепление научно-технического образования. Эту задачу как одну из ключевых выделил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. По словам директора департамента образования Ольги Беляевойа, основной упор будет сделан на укреплении дополнительной подготовки школьников, их профориентации и дальнейшем трудоустройстве на предприятиях региона.Продолжит своё развитие созданный во Владимире детский технопарк «Кванториум-33». По поручению Губернатора в этом году планируется открытие его филиалов в Гусь-Хрустальном и Александрове, которые по оснащению не будут уступать технопарку областного центра. Кроме того, в 10-ти территориях региона открыты 14 пилотных площадок по внедрению образовательной робототехники. Для них закуплены комплекты специализированных лабораторий стоимостью свыше 200 тысяч рублей каждый.В прошлом году участниками проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» стали более 208 тысяч юных жителей региона. Они побывали с экскурсиями на производственных площадках, посещали дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, участвовали в уроках занятости, конкурсах, тренингах и мастер-классах представителей различных профессий.Во Владимирской области активно ведётся подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. На базе колледжей открыты 30 специализированных центров компетенций.Эта работа уже приносит свои плоды: в прошлом году в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Краснодаре команда владимирцев завоевала 5 медалей. А студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа завоевал бронзу в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017».