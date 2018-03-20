В феврале текущего года 27-летний и 31-летний жители Александрова, взламывая оконные рамы и замки, проникали в дачные дома и хозпостройки, откуда похищали ценное имущество

В Александровском районе задержаны «дачные» воры. В феврале текущего года 27-летний и 31-летний жители Александрова, взламывая оконные рамы и замки, проникали в дачные дома и хозпостройки, откуда похищали ценное имущество. На счету преступников - три кражи. Общий ущерб превысил 290 тысяч рублей.В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.