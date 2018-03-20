В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
появляются новые подробности. Выдвигаются различные версии о том, где полковник
мог получить дозу отравляющего вещества.
В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
появляются новые подробности. Выдвигаются различные версии о том, где полковник
мог получить дозу отравляющего вещества.
Одна из самых вероятный версий на текущий момент -
отравляющее вещество было нанесено на автомобиль, на котором передвигался
Скрипаль. Около 9:15 4 марта камеры видеонаблюдения зафиксировали транспортное
средство на дороге в районе кладбища, где похоронены его жена и сын. Затем
автомобиль был замечен на парковке в Солсбери, который посещал полковник с
дочерью. После этого их вдвоем нашли на скамейке неподалеку в бессознательном
состоянии.
Где же мог быть отравлен Скрипаль? Незаметно подъехать или
подойти к дому было невозможно, пишет "Московский комсомолец".
Издание отмечает, что сын Скрипаля Александр родился 1 марта, поэтому вполне
возможно, что с раннего утра отец ездил именно к нему на кладбище. Место там
весьма уединенное, поэтому нанести отравляющее вещество "Новичок" на
машину могли именно там.
Кроме того, выяснилось, что беглый полковник периодически
наведывался в польский магазинчик, чтобы купить там продукты. На одном из
видео, которое было сделано камерой в магазине, видно, как пострадавший общался
с продавщицей и брал нечто, похожее на лотерейные билеты. Вполне возможно, что
отравить Скрипаля могли там.
Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года. Оба находились в
бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были
отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был
"Новичок".
В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в
качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.
Министерство иностранных России выступило с опровержением,
что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее
представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр
Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.
Между тем судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев назвал
отравление Скрипаля имитацией. По его словам, изначально появилась информация,
что полковника отравили фентонилом – группой синтетических наркотиков. Однако
позже в сводках правоохранителей начал фигурировать нервно-паралитический газ.
Слова эксперта приводит .