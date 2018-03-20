В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля появляются новые подробности. Выдвигаются различные версии о том, где полковник мог получить дозу отравляющего вещества.

В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаляпоявляются новые подробности. Выдвигаются различные версии о том, где полковникмог получить дозу отравляющего вещества.Одна из самых вероятный версий на текущий момент -отравляющее вещество было нанесено на автомобиль, на котором передвигалсяСкрипаль. Около 9:15 4 марта камеры видеонаблюдения зафиксировали транспортноесредство на дороге в районе кладбища, где похоронены его жена и сын. Затемавтомобиль был замечен на парковке в Солсбери, который посещал полковник сдочерью. После этого их вдвоем нашли на скамейке неподалеку в бессознательномсостоянии.Где же мог быть отравлен Скрипаль? Незаметно подъехать илиподойти к дому было невозможно, пишет "Московский комсомолец".Издание отмечает, что сын Скрипаля Александр родился 1 марта, поэтому вполневозможно, что с раннего утра отец ездил именно к нему на кладбище. Место тамвесьма уединенное, поэтому нанести отравляющее вещество "Новичок" намашину могли именно там.Кроме того, выяснилось, что беглый полковник периодическинаведывался в польский магазинчик, чтобы купить там продукты. На одном извидео, которое было сделано камерой в магазине, видно, как пострадавший общалсяс продавщицей и брал нечто, похожее на лотерейные билеты. Вполне возможно, чтоотравить Скрипаля могли там.Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьЮлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года. Оба находились вбессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они былиотравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был"Новичок".В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, вкачестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.Министерство иностранных России выступило с опровержением,что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднеепредставитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) АлександрШульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.Между тем судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев назвалотравление Скрипаля имитацией. По его словам, изначально появилась информация,что полковника отравили фентонилом – группой синтетических наркотиков. Однакопозже в сводках правоохранителей начал фигурировать нервно-паралитический газ.Слова эксперта приводит .