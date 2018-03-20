Российскую модель Екатерину Стецюк, чудом спасшуюся от маньяка, арестовали в Дубае. Девушку с поврежденным после прыжка с шестого этажа позвоночником забрали из больницы полицейские.

Российскую модель Екатерину Стецюк, чудом спасшуюся отманьяка, арестовали в Дубае. Девушку с поврежденным после прыжка с шестогоэтажа позвоночником забрали из больницы полицейские.Подробности инцидента с 22-летней иркутской моделью в Дубаепока не сообщаются. Все известно лишь со слов ее родственников, которыенаходятся в России. По их данным, напавший на девушку мужчина – американец,имеет в Дубае бизнес. Его задержали в аэропорту, однако предприниматель написалзаявление на модель – якобы, она на него напала, а он защищался."Беда с дочерью произошла 3 марта. Некий мужчина,приезжий иностранец, напал на Катю. Схватил ее за шею, приставил нож к горлу.Чтобы спастись, дочери пришлось прыгать с 6-го этажа. У нее тяжелые травмы, онадаже не может ходить. А вчера Катя мне позвонила и сказала, что ее везут втюрьму. Из нее хотят сделать обвиняемую!", – рассказала мать Екатерины"Комсомольской правде".В консульстве России в Дубае комментировать происшествие сроссиянкой отказываются. Дипломаты заявляют, что не имеют права разглашатьперсональные сведения без согласия Стецюк. Тем не менее, диппредставительстводержит ситуацию на контроле и готово оказать помощь Екатерине.Как писали Dni.Ru, внимания девушки,работавшей по контракту в Дубае, домогался некий иностранец. Получив отказ,мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь отпреступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа.Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. Вбольнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у неетяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, адля дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллионарублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячкиоткрыли сбор средств.