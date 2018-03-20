Российскую модель Екатерину Стецюк, чудом спасшуюся от
маньяка, арестовали в Дубае. Девушку с поврежденным после прыжка с шестого
этажа позвоночником забрали из больницы полицейские.
Российскую модель Екатерину Стецюк, чудом спасшуюся от
маньяка, арестовали в Дубае. Девушку с поврежденным после прыжка с шестого
этажа позвоночником забрали из больницы полицейские.
Подробности инцидента с 22-летней иркутской моделью в Дубае
пока не сообщаются. Все известно лишь со слов ее родственников, которые
находятся в России. По их данным, напавший на девушку мужчина – американец,
имеет в Дубае бизнес. Его задержали в аэропорту, однако предприниматель написал
заявление на модель – якобы, она на него напала, а он защищался.
"Беда с дочерью произошла 3 марта. Некий мужчина,
приезжий иностранец, напал на Катю. Схватил ее за шею, приставил нож к горлу.
Чтобы спастись, дочери пришлось прыгать с 6-го этажа. У нее тяжелые травмы, она
даже не может ходить. А вчера Катя мне позвонила и сказала, что ее везут в
тюрьму. Из нее хотят сделать обвиняемую!", – рассказала мать Екатерины
"Комсомольской правде".
В консульстве России в Дубае комментировать происшествие с
россиянкой отказываются. Дипломаты заявляют, что не имеют права разглашать
персональные сведения без согласия Стецюк. Тем не менее, диппредставительство
держит ситуацию на контроле и готово оказать помощь Екатерине.
Как писали Dni.Ru, внимания девушки,
работавшей по контракту в Дубае, домогался некий иностранец. Получив отказ,
мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от
преступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа.
Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В
больнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у нее
тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, а
для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона
рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки
открыли сбор средств.