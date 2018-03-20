Депутаты Госдумы скоро будут проходить биометрическую регистрацию. Специальное оборудование появится в зале заседаний после ремонта, который начнется в этом году.

Депутаты Госдумы скоро будут проходить биометрическую регистрацию.Специальное оборудование появится в зале заседаний после ремонта, которыйначнется в этом году.Биометрическая регистрация депутатов может быть введена вГосдуме с середины 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний. Обэтом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Речь идет о работе над проектом реконструкции залапленарных заседаний. В рамках этого проекта мы отдельно выбираем ту часть,которая называется рабочее место депутата. Она будет в том числепредусматривать биометрическую регистрацию, которая будет проводиться путемсканирования 364 точек лица", – пояснил Володин.Он пообещал предварительно презентовать новое рабочее местодепутата, заверив, что оно будет более просторное.По его словам, к декабрю 2018 года планируется завершитьразработку проектной части реконструкции зала пленарных заседаний Госдумы. С концагода депутаты временно будут работать в Колонном зале Дома союзов, пока наОхотном Ряду будет идти ремонт.О том, что в Думе планируется ввести биометрическуюидентификацию Володин говорил в декабре 2107 года. Тогда спикер поднял эту темуво время голосования по одному из законопроектов. Он обратил внимание на то,что некоторые депутаты из фракции ЛДПР голосуют за других."Такое голосование ушло в прошлое. Мы буквально неделюназад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики,которые ведет Сбербанк в рамках своих платформ. Одна из таких разработок моглабы быть нами востребована: регистрация депутатов по биометрическим данным",– обратился спикер к парламентариям.Кроме этого, он сообщил, что к следующей осенней сессиибудет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают депутаты. Взале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будетустановлен новый софт.Напомним, что активная борьба с прогулами Госдуме VII созываначалась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламентоб ужесточении депутатской дисциплины: теперь на депутата может быть наложенштраф в размере одной шестой части получаемой им заработной платы за каждоепропущенное без уважительной причины заседание.