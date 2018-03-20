В Москве полицейские задержали двух сотрудников ФСБ России и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 миллионов рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет.

В Москве полицейские задержали двух сотрудников ФСБ России и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 миллионов рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет, передает ТАСС.Как сообщили в правоохранительных органах, военным следственным управлением СК РФ по Москве ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по статье "Взятка в особо крупном размере" УК РФ, а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ. По месту проживания подозреваемых проведены обыски, они задержаны.