Министерство культуры России может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова, который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позиций делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым.

Министерствокультуры России может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова,который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позицийделает художественного руководителя "чрезвычайно уязвимым".Исполняющимобязанности директора МХТ после смерти Табакова стал его первый заместитель ЮрийКравец. Однако Минкульт собирается провести в театре революционные изменения."Это вероятностное решение,сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещениев одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Намбы этого не хотелось", – цитирует замминистракультуры России Александра Журавского РИА Новости. По словам чиновника, вопрос о разделении должностейуже обсуждался на театральном совете при министерстве. "В целом,театральное сообщество тоже с этим согласно", – заверил Журавский.Материал дополняется