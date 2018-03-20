Министерство
культуры России может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова,
который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позиций
делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым.
Министерство
культуры России может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова,
который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позиций
делает художественного руководителя "чрезвычайно уязвимым".
Исполняющим
обязанности директора МХТ после смерти Табакова стал его первый заместитель Юрий
Кравец. Однако Минкульт собирается провести в театре революционные изменения.
"Это вероятностное решение,
сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение
в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам
бы этого не хотелось", – цитирует замминистра
культуры России Александра Журавского РИА Новости. По словам чиновника, вопрос о разделении должностей
уже обсуждался на театральном совете при министерстве. "В целом,
театральное сообщество тоже с этим согласно", – заверил Журавский.
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