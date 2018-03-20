Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали проверку нервно-паралитического вещества, которое было применено для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали проверку нервно-паралитического вещества, которое было применено для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает "Интерфакс".По данным местных СМИ, специалисты изучают вещество, пробы которого были взяты в Солсбери, в военной научно-технологической лаборатории минобороны Великобритании "Портон-даун".Как сообщалось ранее, 4 марта в Великобритании около торгового центра в городе Солсбери после взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие госпитализированы, в настоящее время они находятся в коме.По данным следствия, отец и дочь отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.Британский премьер Тереза Мэй возложила вину за их отравление на Россию, объявив о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.Все обвинения в связи с "делом Скрипаля" Россия отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.17 марта власти России сообщили об ответных мерах против Великобритании.