В Ивантеевке ловкая хаски, в стремлении поймать кота, залезла на верхушку дерева. Спасать животных пришлось свидетелям погони.

В Ивантеевке ловкая хаски, в стремлении поймать кота, залезла наверхушку дерева. Спасать животных пришлось свидетелям погони.Местный житель Максим Бородулин вышел на прогулку со своейсобакой и увидел, как сибирский хаски забрался на березу и вот-вот достанеткота. Мужчина сразу же побежал к дереву, чтобы снять животных оттуда. Собакаоказалась настолько ловкой, что несколько раз проделала трюк с подъемом испуском на высокое дерево.К большому счастью представителя семейства кошачьих,через четверть часа Максиму удалось спустить на землю "хищника" и "добычу".Не поблагодарив спасителя, кот скрылся в подвале соседнего дома, а пес продолжилразвлекаться во дворе, сообщает .