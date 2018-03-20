В Ивантеевке ловкая хаски, в стремлении поймать кота, залезла на
верхушку дерева. Спасать животных пришлось свидетелям погони.
В Ивантеевке ловкая хаски, в стремлении поймать кота, залезла на
верхушку дерева. Спасать животных пришлось свидетелям погони.
Местный житель Максим Бородулин вышел на прогулку со своей
собакой и увидел, как сибирский хаски забрался на березу и вот-вот достанет
кота. Мужчина сразу же побежал к дереву, чтобы снять животных оттуда. Собака
оказалась настолько ловкой, что несколько раз проделала трюк с подъемом и
спуском на высокое дерево.
К большому счастью представителя семейства кошачьих,
через четверть часа Максиму удалось спустить на землю "хищника" и "добычу".
Не поблагодарив спасителя, кот скрылся в подвале соседнего дома, а пес продолжил
развлекаться во дворе, сообщает .