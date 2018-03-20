Лисица
забралась с сумку жителя Удмуртии и съела весь его зимний улов. Добродушный
мужчина не стал прогонять животное и даже купил воришке еды в
ближайшем магазине.
Лисица
забралась с сумку жителя Удмуртии и съела весь его зимний улов. Добродушный
мужчина не стал прогонять животное и даже купил "воришке" еды в
ближайшем магазине.
Поначалу животное не проявляло агрессии и позволяло
снимать происходящее на камеру, но потом лиса вдруг показала зубы
и зарычала. "Поймана на реке, таскала у рыбаков рыбку, привез
в бар, накормил шашлыком, отправил в лес", – подписал видеозапись
автор. По словам мужчины, в этот день он поехал на зимнюю
рыбалку на реку Кама. Улов он складывал в специальную сумку-кофр,
установленную на снегоходе. "Потом увидел, что кофр шевелится,
а ветра вроде нет, – рассказывает рыбак – Подхожу и вижу,
что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр,
поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она
не вылазит – сидит и ест. Я сходил до бара, взял
шашлык и начал ее кормить мясом".