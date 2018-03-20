Лисица забралась с сумку жителя Удмуртии и съела весь его зимний улов. Добродушный мужчина не стал прогонять животное и даже купил воришке еды в ближайшем магазине.

Лисицазабралась с сумку жителя Удмуртии и съела весь его зимний улов. Добродушныймужчина не стал прогонять животное и даже купил "воришке" еды вближайшем магазине.Поначалу животное не проявляло агрессии и позволялоснимать происходящее на камеру, но потом лиса вдруг показала зубыи зарычала. "Поймана на реке, таскала у рыбаков рыбку, привезв бар, накормил шашлыком, отправил в лес", – подписал видеозаписьавтор. По словам мужчины, в этот день он поехал на зимнююрыбалку на реку Кама. Улов он складывал в специальную сумку-кофр,установленную на снегоходе. "Потом увидел, что кофр шевелится,а ветра вроде нет, – рассказывает рыбак – Подхожу и вижу,что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр,поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а онане вылазит – сидит и ест. Я сходил до бара, взялшашлык и начал ее кормить мясом".