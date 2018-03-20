18-летняя жительница Подмосковья, используя служебное положение, от лица клиента финансовой организации оформила документы на получение кредита для покупки техники, похитив денежные средства...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Левобережный установили причастность ранее задержанной женщины к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Полицейские Северного округа задержали бывшую сотрудницу кредитного учреждения по подозрению в мошенничестве. Установлено, что 18-летняя жительница Подмосковья, используя служебное положение, от лица клиента финансовой организации оформила документы на получение кредита для покупки техники, похитив денежные средства. Материальный ущерб составил 270 тысяч рублей.В ходе проведения следственных действий полицейские установили причастность злоумышленницы к совершению 11 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около более 2 миллионов рублей.Следствием ОМВД России по району Левобережный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29