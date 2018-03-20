iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене.
Некоторые смартфоны компании Apple
только с начала года подешевели на треть.
iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене.
Некоторые смартфоны компании Apple
только с начала года подешевели на треть.
Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене
больше всех своих "коллег". С начала года падение составило 31%: на
портале бесплатных объявлений "Юла" гаджет можно приобрести за 61 110
рублей.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го
сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих
смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и
новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти
на четверть по сравнению со стартом продаж.
iPhone 5s и в 2018 году – как и годом ранее – сохранил за
собой звание самого популярного смартфона от Apple. На него пришлась треть продаж "яблочных"
гаджетов. Тем не менее средняя цена на эту модель в России с января
уменьшилась на 19% – до 6 741 рубля.
На втором месте по популярности оказался iPhone 6, средняя
стоимость которого снизилась на 10% – до 11 790 рублей. iPhone 5 потерял в цене
9% – он стоит сейчас около 4 785 рублей – и стал третьим в рейтинге.
Самым стойким в отношении цены оказался iPhone 8. Анализ,
проведенный порталом "Юла", установил, что с начала года он подешевел
всего на 6% – до 41 848 рублей, пишет Lenta.ru.
Как сообщали Dni.Ru, российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил оплошность компании Apple, которая разочаровала поклонников iPhone по всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса устройства – "золотой".
В Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченный цвет. Более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской – на него нанесено чистое золото 999 пробы.
Дизайнеры и ювелиры создали две версии золотых iPhone X. Модель Caviar Classic Gold представляет собой устройство в золотом рельефном корпусе, на котором впервые в истории бренда присутствует легендарное яблоко Apple. Дизайн под названием Caviar Classic Liquid Gold – это не только золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая создает ощущение "жидкого" металла, словно меняющего форму в руках владельца.