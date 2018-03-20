Новое поколение Forester буквально на днях дразнилось фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-v-seti-rassekretili-vneshnost-novogo-subaru-forester.html" target="_blank">В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester</a> - Новое поколение Forester буквально на днях дразнилось фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.
[url=http://33live.ru/novosti/20-03-2018-v-seti-rassekretili-vneshnost-novogo-subaru-forester.html]В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester[/url] - Новое поколение Forester буквально на днях дразнилось фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.