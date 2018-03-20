Новое поколение Forester буквально на днях дразнилось фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.

Новое поколение Forester буквально на днях "дразнилось" фотографиями отдельных элементов дизайна, а сегодня в сеть утекли снимки журнальных страниц, на которых новый кроссовер можно рассмотреть уже целиком. И хоть качество изображений оставляет желать лучшего, интригу японцы безвозвратно потеряли.