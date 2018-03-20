Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно: беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако винить автоматику в фатальном инциденте преждевременно.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-v-ssha-bespilotnik-vpervye-nasmert-sbil-cheloveka.html" target="_blank">В США беспилотник впервые насмерть сбил человека</a> - Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно: беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако винить автоматику в фатальном инциденте преждевременно.
[url=http://33live.ru/novosti/20-03-2018-v-ssha-bespilotnik-vpervye-nasmert-sbil-cheloveka.html]В США беспилотник впервые насмерть сбил человека[/url] - Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно: беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако винить автоматику в фатальном инциденте преждевременно.