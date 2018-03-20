Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно: беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако винить автоматику в фатальном инциденте преждевременно.

Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно: беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако винить автоматику в фатальном инциденте преждевременно.