Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороны.We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.На сайте газеты Metro появились фотографии с места событий.Just been sent this photo of the #RedArrow Hawk jet that's crashed at RAF Valley @LBC @GlobalsNewsroom pic.twitter.com/wcdfeHx8E1— Steve Francis (@steve__francis) 20 марта 2018 г.Крушение самолета произошло рядом с городом Холихед. Известно, что на борту Red Arrows находились два человека. Пилот успел катапультироваться. Его напарника ищут.Представители британских ВВС расследуют обстоятельства инцидента.