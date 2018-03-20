В Ульяновский области найдены тела четырех человек, трое из которых – были несовершеннолетними.
По факту массового убийства сотрудники Следственного комитета возбудили
уголовное дело.
В Ульяновский области найдены тела четырех человек, трое из которых – были несовершеннолетними.
По факту массового убийства сотрудники Следственного комитета возбудили
уголовное дело.
По предварительной версии детей убила собственная мать. Женщина сначала
нанесла смертельные ранения детям – десяти, шести и пяти лет, а позже покончила
с собой. Тала погибших обнаружила соседка.
Она пришла проведать семейство по
просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно,
сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и продолжаются следственные
действия.
Напомним про еще один чудовищный случай произошедший в Ульяновской области.
Женщина уронила с балкона 5-месячного ребенка подруги, у которой она была в
гостях. Прибывшая скорая отвезла малыша в больницу, где у него диагностированы
множественные переломы и сотрясение головного мозга. В полиции дама пояснила,
что взяла мальчика на руки, поскольку тот плакал, однако не смогла его
удержать.
В квартире на тот момент в состоянии алкогольного опьянения
находилась и мать грудничка. После происшествия по инициативе следственных
органов из семьи изъят и второй малыш – брат-близнец пострадавшего мальчика. Нерадивая
нянька признана виновной в совершении преступления по статье "покушение на
убийство малолетнего".
Добавим, что совсем недавно Омский областной суд приговорил 38-летнего Евгения Карманова за убийство младенца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, мужчина взял сына за ножки и подставил под струю горячей воды, а потом дважды ударил головой о ванну, размозжив ребенку череп. Психиатрическая экспертиза, признала детоубийцу вменяемым.