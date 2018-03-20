В Ульяновский области найдены тела четырех человек, трое из которых – были несовершеннолетними. По факту массового убийства сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

В Ульяновский области найдены тела четырех человек, трое из которых – были несовершеннолетними.По факту массового убийства сотрудники Следственного комитета возбудилиуголовное дело.По предварительной версии детей убила собственная мать. Женщина сначалананесла смертельные ранения детям – десяти, шести и пяти лет, а позже покончилас собой. Тала погибших обнаружила соседка.Она пришла проведать семейство попросьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно,сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и продолжаются следственныедействия.Напомним про еще один чудовищный случай произошедший в Ульяновской области.Женщина уронила с балкона 5-месячного ребенка подруги, у которой она была вгостях. Прибывшая скорая отвезла малыша в больницу, где у него диагностированымножественные переломы и сотрясение головного мозга. В полиции дама пояснила,что взяла мальчика на руки, поскольку тот плакал, однако не смогла егоудержать.В квартире на тот момент в состоянии алкогольного опьянениянаходилась и мать грудничка. После происшествия по инициативе следственныхорганов из семьи изъят и второй малыш – брат-близнец пострадавшего мальчика. Нерадиваянянька признана виновной в совершении преступления по статье "покушение наубийство малолетнего".Добавим, что совсем недавно Омский областной суд приговорил 38-летнего Евгения Карманова за убийство младенца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, мужчина взял сына за ножки и подставил под струю горячей воды, а потом дважды ударил головой о ванну, размозжив ребенку череп. Психиатрическая экспертиза, признала детоубийцу вменяемым.