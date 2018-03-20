Жительница Ульяновской области оказалась в реанимации после того, как вместо физраствора ей ввели формалин. У девушки сильнейшие ожоги внутренних органов. Кто мог допустить ошибку и каковы прогнозы на выздоровление?

Жительница Ульяновской области оказалась в реанимации после того, как вместо физраствора ей ввели формалин. У девушки сильнейшие ожоги внутренних органов. Кто мог допустить ошибку и каковы прогнозы на выздоровление?В сознание молодая девушка не может прийти до сих пор. Три дня назад она перенесла операцию, которая едва не стоила ей жизни.Центральная медико-санитарная клиническая часть. Именно сюда на плановую операцию доставили 27-летнюю девушку. Однако после операционного вмешательства в брюшной полости обнаружили токсичное вещество, предположительно, формалин. Как оно туда попало, сейчас выясняют не только здешние медики. Из операционного блока молодую пациентку перевели не в палату, а в реанимацию совершенно другой больницы. Причем, в крайне тяжелом состоянии. Попавший в организм яд по сути привел к химическому ожогу внутренних органов."Токсичное вещество, которое попало в брюшную полость, вызвало полиорганную недостаточность. К нам пациентка была привезена с учетом того, что у нас есть возможность использовать диализ. Пациентка до сих пор находится в реанимационном отделении. Оказывается вся необходимая помощь. Мы видим положительную динамику. Гемодинамика стабилизировалась", — сообщил главный врач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь.За хирургическим столом в тот день стоял врач высшей категории. За плечами — почти 30 лет медицинского стажа. Но раскрывать подробности, казалось бы, простой операции, в медучреждении не спешат."Я не могу никаких комментариев давать. Надо давать комментарии после завершения служебной проверки объективно. Вот у меня в кабинете вы видите народу много — мы этим и занимаемся", — заявила заместитель главного врача Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова Вера Чивильгина.Этим же занимаются и в региональном минздраве. Кто совершил роковую ошибку, выяснят в ходе служебного расследования."Врач был очень опытный. То есть, это не системная ошибка. Это случайная ошибка. случайно произошедшее событие. Будем выяснять, врач допустил ли или медицинская сестра допустила ошибку. В процессе расследования мы это обязательно выясним. Если в ходе расследования будут выявлены признаки правонарушения, то материалы комиссии будут переданы в Следственный комитет", — пообещала заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.Пока в кабинетах чиновников исследуют документы и мнение всей медицинской бригады, в стенах областной больницы продолжают бороться за жизнь девушки. Медики решают вопрос о переводе пациентки в федеральный центр. Конечно, если она сможет пережить переезд.