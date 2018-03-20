Сумма причиненного материального ущерба – свыше 90 тысяч рублей.

16 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение от 36-летней жительницы города Вязники о том, что неизвестный похитил из квартиры ее отца принадлежащее ей имущество. Женщина не обнаружила компьютера, мобильного телефона, иконы и двух золотых крестиков. Ущерб потерпевшая оценила в 91 тысячу рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали причастного к краже. Им оказался 35-летний ранее судимый уроженец соседнего государства, не имеющий регистрации на территории Вязниковского района. Мужчина был задержан.Установлено, что 15 марта отец потерпевшей пригласил двух незнакомых ему мужчин, среди которых и был задержанный, к себе в квартиру. После распития спиртного хозяин квартиры уснул, а его гости ушли. Однако спустя некоторое время один из них – 35-летний фигурант, вернулся обратно. Проникнув в квартиру через незапертую дверь балкона, мужчина похитил ценное имущество.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 35-летнего ранее судимого уроженца соседнего государства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.