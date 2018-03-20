Женщина, используя подложный документ на чужое имя, пыталась завладеть вкладом в размере около 1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали 41-летнюю приезжую, подозреваемую в покушении на мошенничество.В ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о мошенничестве. По словам менеджера одной из кредитных организаций, расположенных на Варшавском шоссе, неизвестная женщина, используя подложный документ на чужое имя, пыталась завладеть вкладом в размере около 1 млн рублей. Однако злоумышленница не довела свой умысел до конца, так как представленный ею документ вызвал сомнения в подлинности у сотрудников банка. После этого женщина скрылась.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Донскому району на Варшавском шоссе задержана подозреваемая - 41-летняя приезжая.Следствием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22