Злоумышленник похитил кабель и вывез его со строительного объекта с помощью специальной техники и нанятого погрузчика. После этого подозреваемый закопал кабельные бухты в снегу...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО и ОМВД России по району Крюково совместно с инспекторами ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО задержали 34-летнего мужчину по подозрению в краже кабельных бухт», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от работника строительной организации о краже. Заявитель сообщил, что с неохраняемой территории строительного объекта, расположенного на Кутузовском шоссе, неизвестный похитил три кабельные бухты. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Зеленограде. Установлено, что злоумышленник похитил кабель и вывез его со строительного объекта с помощью специальной техники и нанятого погрузчика. После этого подозреваемый закопал кабельные бухты в снегу по месту жительства в Московской области.По данному факту Следственным управлением УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93