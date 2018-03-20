Испанский клуб Реал Сосьедад опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в клубе рассматривают кандидатуру его бывшего игрока Валерия Карпина в качестве потенциального спортивного директора. Накануне этот пост освободился после увольнения Лоренсо Хуарроса.

Испанский клуб "Реал Сосьедад" опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в клубе рассматривают кандидатуру его бывшего игрока Валерия Карпина в качестве потенциального спортивного директора. Накануне этот пост освободился после увольнения Лоренсо Хуарроса."Это ложная информация, которая не имеет ничего общего с действительностью", — заявили в пресс-службе "бело-голубых", слова которых приводит РИА Новости.Напомним, что на данный момент Карпин является главным тренером "Ростова". Он возглавил команду нынешней зимой. Под руководством специалиста ростовчане провели три игры, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.За "Сосьедад" Карпин выступал с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005.