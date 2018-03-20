Перенос станции Северянин планируют завершить уже в этом году.

Столичные власти одобрили проект соединения платформы "Северянин" Ярославского направления со станцией "Ростокино" Московского центрального кольца (МЦК), говорится в сообщении Москомархитектуры.В рамках проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов. Подземный переход свяжет три платформы и пройдет под железнодорожными путями, с одной стороны он выйдет на Северянинский проезд, с другой – к станции "Ростокино".На каждом выходе будет по два эскалатора, лестница и лифты. В пиковое время через подземный переход сможет проходить до 13 тысяч человек в час.Надземный вестибюль расположится над путями и тремя новыми платформами, входы в него также оборудуют эскалаторами и лифтами. Железную дорогу можно будет пересечь также и через вестибюль.