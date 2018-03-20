Те же требования распространяются на дневное время, но только при условии плохой видимости.

Водители теперь обязаны надевать светоотражающий жилет, если ночью решили выйти из машины на трассе вне населенного пункта. Новые правила вступили в силу 18 марта. Те же требования распространяются на дневное время, но только при условии плохой видимости. В ГИБДД пояснили, нормы призваны снизить количество несчастных случаев. Что касается наказания за отсутствие спецодежды, пока конкретно такой статьи нет. Этот вопрос в разработке. Но, по словам экспертов, инспекторы могут привлечь тех водителей, которые, попав в аварию, вышли без жилета, так как это пункт «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и штраф — тысяча рублей.