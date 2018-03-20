Результаты президентских выборов говорят об абсолютной поддержке Владимира Путина со стороны граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой результат (более 76,6 % голосов избирателей) является показателем того, что люди видят то, что уже сделал российский лидер, и понимают, в каком направлении будет в будущем развиваться страна.

Результаты президентских выборов говорят об абсолютной поддержке Владимира Путина со стороны граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой результат (более 76,6 % голосов избирателей) является показателем того, что люди видят то, что уже сделал российский лидер, и понимают, в каком направлении будет в будущем развиваться страна.По словам Вячеслава Володина, результат Владимира Путина напрезидентских выборах – это показатель абсолютной поддержки курса российскоголидера. Она не случайна, подчеркнул председатель нижней палаты парламента,отметив, что результат выборов – это оценка его труда.Те, кто отдал голоса за действующего главу государства, верят,что именно с ним страна будет развиваться, сказал Володин в эфире телеканала"Россия 24". По словам думского спикера, Владимир Путин предложилпрограмму реального улучшения жизни сограждан. Кроме того, свою роль сыграл итот фактор, что в последнее время Россия оказалась под серьезным давлениемстран Запада.В то же время, сказал председатель нижней палаты, людипришли на выборы потому, что среди кандидатов "есть, за кого голосовать".Есть тот человек, ради которого надо было прийти и отдать свой голос, подчеркнулон. Гражданская позиция – это, несомненно, важно, заметил спикер Госдумы но еслинет того, кого хочется поддерживать, вряд ли явка была именно такой (свыше 67%– Прим. ред.)."Путин – это преимущество России по сравнению сдругими странами".Вячеслав Володин ответил и тем, кто в ходе президентскойкампании говорил, что выбирать не из кого. Выбор всегда есть, подчеркнул он.Председатель нижней палаты парламента напомнил, что нередко слышатся возгласы,что, дескать, в качестве достойного кандидата Владимиру Путину может бытьтолько он сам. Но таких политиков не бывает много, заметил Володин.По его словам, 76% голосов, набранных российским лидером навыборах 18 марта, – это взгляд в будущее. Такая поддержка возможна лишь тогда,когда люди видят, что делается и верят в то, что будет делаться, уверенВячеслав Володин. Он напомнил, что в предвыборной гонке участвовали восемь кандидатов,которые и близко не заручились такой поддержкой со стороны избирателей.Спикер Госдумы отдельно отметил активность сограждан приголосовании за рубежом, которая, как сказал он, "в разы превышалапредыдущую". Наши граждане пришли, выстояли в очереди, поддержалипрезидента Путина, потому что они считают, что Путин – это Россия, заявилВячеслав Володин.Отдельно он остановился на ситуации на Украине, где не былосделано ничего для того, чтобы находящиеся там граждане России могли сделать свойвыбор. Запрет украинских властей голосовать на выборах – это показатель того,что Киев понимает, что поддержка Путина былабы еще большей, чем в западных странах, что шло бы в разрез с риторикойукраинских властей."Это для них было недопустимо. Поэтому они взялии запретили, нарушив все международные нормы".В своем выступлении спикер Госдумы обратил внимание и на недавнеепослание президента Федеральному Собранию. Он в очередной раз подчеркнул, что всенеобходимые для его реализации шаги будут депутатами сделаны. Для этого ужесформирована межфракционная рабочая группа, которая до 22 марта должнапредставить план законодательного обеспечения реализации послания. Вячеслав Володинвыразил уверенность, что до конца года необходимые изменения будут приняты.Напомним, по последним данным Центризбиркома, Владимир Путиннабрал 76,6% голосов. На втором месте идет кандидат от компартии Павел Грудинин(около 11,8%), Бронза – у бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского (врайоне 5,6%). Явка на голосовании составила свыше 67%.