Оголтелая информационная кампания против России еще сильнее сплотила избирателей вокруг Владимира Путина. Об этом заявил после заседания Совета Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

Оголтелая информационная кампания против России еще сильнеесплотила избирателей вокруг Владимира Путина. Об этом заявил после заседанияСовета Госдумы ее спикер Вячеслав Володин."Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелаяинформационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан иизбирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку",– заявил Володин. Спикер Госдумы добавил, что уровень поддержки президента зарубежом показывает, что для избирателей за границей он и Россия – одно и то же."То, что результат принес такую поддержку нашемупрезиденту, это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие натерритории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор вподдержку Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава Думы.По его мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэйсвоими бездоказательными обвинениями в адрес России по сути выступилаагитатором, мобилизовавшим россиян.Говоря о действиях президента, Володин отметил, что Путин своимслужением, трудом и делами доказал, как много можно сделать для нашей страны. "Играждане России, независимо от своих партийных и политических пристрастий,объединились вокруг него", – подчеркнул спикер.Говоря о ситуации на Украине, где власти и националистыустроили блокаду избирательных участков в российских диппредставительствах,Володин отметил, что Киев все больше выходит из международного правового поля. "Украинане допустила граждан России к голосованию, поскольку боялась результатов ихвыбора", – отметил спикер Госдумы.Он полагает, что если бы выборы были разрешены на территории Украины и граждане России смогли бы высказать свою позицию, то Владимир Путин получил бы там такой же абсолютно высокий результат поддержки, как и в других странах.Прокомментировал Володин и инициативу оппозиционера Алексея Навального, который предлагал избирателям бойкотировать выборы. "Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", – сказал спикер Думы.В России 18 марта прошли выборы президента, на которых ожидаемопобедил действующий глава государства. По последним данным Владимир Путиннабрал на них 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудинин заручилсяподдержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал5,65% голосов. У Ксении Собчак 1,68% поддержки избирателей, пришедших навыборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкини Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.