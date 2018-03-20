Возросший уровень поддержки Владимира Путина на выборах главы государства за рубежом показывает, что для них он и Россия – одно и то же. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Возросший уровень поддержки Владимира Путина на выборахглавы государства за рубежом показывает, что для них он и Россия – одно и тоже. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."То, что результат принес такую поддержку нашемупрезиденту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающиена территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор вподдержку президента Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава нижнейпалаты парламента.Володин вновь обратил внимание на то, что за рубежомграждане приходили на избирательные участки и отдавали голоса за Путина,несмотря на то давление, которое идет на них в первую очередь, потому что онипроживают на территории этих стран."Наши граждане сделали свой выбор и показали всемумиру, что Путин – это преимущество России", – заключил он.Прошедшие 18 марта выборы эксперты уже называют рекорднымипо всем направлениям, в том и числе и поголосованию за рубежом. По данным ЦИК, явка среди россиян, находящихся заграницей, составила 98%. При этом действующий президент победил практически навсех участках, расположенных за пределами России. В целом по всем зарубежным участкамПутин набрал 84,7% голосов, в Берлине его поддержали 82,1% избирателей, в Париже– 61,3%, а в Нью-Йорке за президента проголосовали 63,1% пришедших на участкироссиян.По последним данным Центризбирокма,Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, коммунист ПавелГрудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР ВладимирЖириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак – 1,68% поддержкиизбирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов,Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентныйрубеж