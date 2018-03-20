Возросший уровень поддержки Владимира Путина на выборах
главы государства за рубежом показывает, что для них он и Россия – одно и то
же. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Возросший уровень поддержки Владимира Путина на выборах
главы государства за рубежом показывает, что для них он и Россия – одно и то
же. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"То, что результат принес такую поддержку нашему
президенту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие
на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в
поддержку президента Путина, они поддерживают Россию", – сказал глава нижней
палаты парламента.
Володин вновь обратил внимание на то, что за рубежом
граждане приходили на избирательные участки и отдавали голоса за Путина,
несмотря на то давление, которое идет на них в первую очередь, потому что они
проживают на территории этих стран.
"Наши граждане сделали свой выбор и показали всему
миру, что Путин – это преимущество России", – заключил он.
Прошедшие 18 марта выборы эксперты уже называют рекордными
по всем направлениям, в том и числе и по
голосованию за рубежом. По данным ЦИК, явка среди россиян, находящихся за
границей, составила 98%. При этом действующий президент победил практически на
всех участках, расположенных за пределами России. В целом по всем зарубежным участкам
Путин набрал 84,7% голосов, в Берлине его поддержали 82,1% избирателей, в Париже
– 61,3%, а в Нью-Йорке за президента проголосовали 63,1% пришедших на участки
россиян.
По последним данным Центризбирокма,
Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел
Грудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир
Жириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак – 1,68% поддержки
избирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05% голосов,
Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный
рубеж