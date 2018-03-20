Полиция Великобритании продолжает расследование громкого убийства соратника миллиардера Бориса Березовского Николая Глушкова. Судя по всему, в ночь перед смертью он был дома не один: пенсионер проводил время с молодым любовником.

Полиция Великобритании продолжает расследование громкого убийства соратника миллиардера Бориса Березовского Николая Глушкова. Судя по всему, в ночь перед смертью он был дома не один: пенсионер проводил время с молодым любовником.По предварительным данным, компанию Глушкову составил 20-летний Денис. Судя по всему, молодой человек задушил его в порыве страсти.Подробности произошедшего раскрыл источник в окружении соратника Березовского. Похоже, что Глушков был убит во время секс-игры, пишет Mail Online. "Я думаю, что полиция установит, мог ли он умереть во время любовных утех, которые зашли чудовищно далеко", – отметил он.Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этой необычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак. Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.Пока сотрудники полиции сделали лишь один важный вывод. Они уверены, что убийство не связано с .Напомним, что Николая Глушкова многие называют врагом Владимира Путина. Он сбежал в Великобританию после того, как был привлечен к следствию по громкого уголовному делу, в котором фигурировал и Борис Березовский.