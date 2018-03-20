ВТБ установил Группе компаний «Строительное управление-43» в г. Кирове кредитно-документарный лимит в размере 1 млрд рублей. В рамках нового лимита ООО «СУ-43» будут предоставлены гарантии ..

ВТБ установил Группе компаний «Строительное управление-43» в г. Кирове кредитно-документарный лимит в размере 1 млрд рублей.В рамках нового лимита ООО «СУ-43» будут предоставлены гарантии для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также гарантии исполнения государственных контрактов сроком до 5 лет и кредитные средства на цели их реализации.Активное сотрудничество ВТБ с группой компаний «Строительное управление-43» началось в 2016 году, за это время ООО «СУ-43» были предоставлены банковские гарантии исполнения государственных контрактов и кредитные средства для их реализации на сумму более полумиллиарда рублей.«Мы высоко оцениваем важность развития сотрудничества с крупнейшим в регионе дорожно-строительным холдингом. Надеемся, что финансовая поддержка ВТБ и в дальнейшем будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для Кировской области задач по обеспечению безопасного состояния дорожной сети, а также содействовать развитию бизнеса нашего клиента», - отметил руководитель Департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.«Мы признательны банку ВТБ за эффективную работу. Благодаря установленному лимиту, наша компания сможет выйти на новый уровень развития, - прокомментировал председатель совета директоров ООО "СУ-43" Тимур Джамалутдинов. – Надеемся на дальнейшее продолжение перспективного сотрудничества».