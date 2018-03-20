20.03.2018

2018-03-20 14:15:30

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (09 (9610) от 20 марта 2018 года).

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал ­- лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, а также руководители всех кадровых подразделений столичной полиции и лица, ответственные за работу по линии морально-психологического обеспечения, организацию профессиональной подготовки, формирование кадрового резерва и обучение кандидатов для выдвижения на руководящие должности. Читайте на странице 2.



ДОСТУПНОЕ ПРАВО

В рамках видеопроекта «Доступное право» столичная полиция проводит правовое информирование и консультирование сотрудников органов внутренних дел и граждан. Подробности читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Читайте на странице 2.



ПОДАРИЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Сотрудницы полиции столичного гарнизона в канун Международного женского дня получили необычный подарок. Продолжение на странице 2.





О ГЕРОЯХ НАШИХ ВРЕМЁН

Двадцать шесть лет назад произошло знаменательное событие — принят Закон Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2553-I «Об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Подробнее на странице 3.



ВЗЯЛИ ЗОЛОТО ДИНАМОВСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

Сотрудники столичной полиции приняли участие в комплексных городских соревнованиях Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам. В гонках свободным стилем мужчины соревновались на дистанции 5 км, женщины — на дистанции 3 км. Читайте на странице 3.



ЛЮДИ НАМ ПОВЕРИЛИ

Татьяна Москалькова была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2016 году. Депутат Государственной думы V и VI созывов, доктор юридических наук, доктор философских наук, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор милиции — таков огромный профессиональный багаж сегодняшнего российского омбудсмена. Подробности на странице 4.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЮИД!

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с Правительством Москвы организовали праздничное мероприятие для юных инспекторов движения в честь 45-летия со дня создания отрядов. Отметить эту дату в Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве пришли более 300 юных помощников сотрудников ГИБДД и их наставники. Подробности читайте на странице 4.



ОБЫЧНАЯ РАБОТА НА «ЗЕМЛЕ»

Помощник начальника отдела МВД России по району Черёмушки Юго-Западного административного округа столицы — руководитель группы по работе с личным составом подполковник внутренней службы Ксения Громова признана победителем городского конкурса профессионального мастерства за 2017 год. Она отличилась в номинации «Лучший сотрудник подразделений по работе с личным составом». Читайте на странице 5.



ДЕЛА ГРОМКИЕ И НЕ ОЧЕНЬ

По итогам минувшего года среди окружных подразделений уголовного розыска лучшим был признан отдел Управления внутренних дел по ЗАО. Возглавляет его полковник полиции Александр Чубаркин. Подробнее на странице 6.



ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Завершился второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания. Состязания проходили два дня – сначала в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, а затем в физкультурно-оздоровительном комплексе УВД по ЗАО. Читайте на странице 6.



16 МАРТА — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве отметили День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 7.



НАПОМИНАНИЕ О МОЛИТВЕ

Икону «Моление о чаше» подарил начальнику УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майору полиции Сергею Солопову наместник Донского ставропигиального мужского монастыря Преосвященный Парамон. Подробнее на странице 7.



ЧЕЛОВЕК ИЗ КГБ

(Продолжение. Начало в № 8)

В самом начале 1983 года на Петровку, 38, прибыла группа офицеров Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Историческая память свидетельствует, что обычно появление специалистов из «конторы глубинного бурения», так простой люд уважительно расшифровывал эту аббревиатуру, как правило, знаменуется проведением какой-нибудь «тайной операции». Но в этот раз появление «людей Лубянки» на Петровке, 38, было вызвано абсолютно другими причинами… Читайте на странице 8.



СОТРУДНИК УГРОЗЫСКА СПАС РЕБЁНКА

На имя начальника ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова в феврале текущего года поступило по электронной почте обращение от семейной пары, проживающей в Северном административном округе столицы. Продолжение на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 11-13.



ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕФОРМ

В журнале Министерства внутренних дел, который издавался в Санкт-Петербурге, в № 3 за 1833 год — на 324-й странице — отмечалось, что в Москве в XIX веке при населении около 400 тысяч человек за двенадцать месяцев совершалось 5-6 убийств (зачастую очевидных), 3-4 грабежа и разбоя, почти 400 случаев мошенничества и около 700 краж, из которых раскрывались примерно две трети. Подробнее на странице 14.



ПЁТР СКАЗАЛ: «НИЧЕМУ НЕ БЫВАТЬ!»

Ещё с зимы 1773 года в Москве, гостеприимной и хлебосольной Москве, затевалось небывалое по великолепию и роскоши празднество в честь побед русских войск над турками. Подробности читайте на странице 14.



АГАТ В ШАМПАНСКОМ от ЦЫГАНА

20 лет назад заслуженный артист России Дмитрий Бузылёв поздравлял коллектив редакции с 75-летием газеты. В феврале этого года Дмитрия Михайловича не стало. Сегодня мы вспоминаем артиста и публикуем материал о нём, напечатанный в апрельском номере «Петровка, 38» за 1998 год. Подробнее на странице 15.



БАНК ВАКАНСИЙ

Читайте на странице 15.





БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 7.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания. Продолжение читайте на странице 16.



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

8 марта 2018 года на 87­м году жизни после продолжительной болезни скончался наш товарищ, наставник 2­го оперативного полка Иван Фёдорович Моторыкин. Читайте на странице 16.



АФИША

Читайте на странице 16.



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