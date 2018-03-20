ЗАГАДКИ
Как называется парень, который надеется на секс на втором свидании?
Тормоз
Кто не прощает ошибок?
Женщины и тетрис на девятой скорости
Почему у футболистов шорты короткие, а у хоккеистов длинные?
Потому что в хоккей играют настоящие мужчины
Почему мужчины в любви более рассудительны, а женщины более чувствительны?
Потому что у мужиков больше голов, а у баб-губ
Что мужчина делает стоя, женщина, сидя, а собака на трёх лапах?
пожимают руку
Почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне?
Искал место, где нет нефти
Из чего была сделана первая женщина?
Из первой девушки
Что имеет длину пятнадцать сантиметров, собственную голову и нравиться всем женщинам?
Купюра в пятьдесят долларов.
Может ли одна женщина забеременеть от
еще анекдот!