Полиция установила личность подозреваемого во взрыве в кишиневском магазине. Это неоднократно судимый мужчина. Он взял в магазине 10 пачек сигарет, отказался платить и попытался уйти. В результате взрыва погибли два человека (в том числе подозреваемый), трое пострадали.

Кишиневская полиция установила личность подозреваемого во взрыве в магазине.Мужчина был ранее неоднократно судим. Инцидент произошел в продовольственном магазине "Жардин" на углу улиц Армянская и Матеевича. По словам свидетелей, мужчина отказался платить за приобретенные десять пачек сигарет и направился к выходу. Продавец попытался его задержать, возник конфликт. В этот момент у подозреваемого выпало неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало.Как сообщает РИА Новости, в результате погибли два человека (в том числе хозяин взрывного устройства) и три человека получили ранения.