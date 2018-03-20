Часто каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось делать выбор, например, открывать ли собственный бизнес, покупать новый автомобиль или недвижимость.

Часто каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось делать выбор, например, открывать ли собственный бизнес, покупать новый автомобиль или недвижимость. Кроме того, многие из нас задаются таким вопросом, как стоит ли выходить замуж (жениться), а быть может разводиться в этом месяце и много других немаловажных тем.

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