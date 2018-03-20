Мария Захарова прокомментировала хамское высказывание Андрея Макаревича в адрес россиян. Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что музыкант не имеет права оскорблять граждан.

Мария Захарова прокомментировала хамское высказывание Андрея Макаревича в адрес россиян.Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что музыкант не имеет права оскорблять граждан."Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%". Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете", – написала Захарова на своей странице в Facebook.Представитель МИД, под "вашим кандидатом" скорее всего, имела ввиду Ксению Собчак, которая набрала на президентских выборах 1,68%. В 2010 году телеведущая заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".За музыканта вступился его сын Иван. Он объяснил жесткое высказывание отца эмоциями. "Зная, как люди в эмоциях выражают мысли, я считаю, что основная проблема человечества – это озлобленные дебилы. И такое можно не только про Россию сказать", – цитирует Макаревича-младшего РЕН ТВ.Между тем сам певец отказался объяснять свои слова. "Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь. И еще... Тебе не кажется, что истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов?", – сказал сайту газеты "Комсомольская правда" Макаревич.Как писали Dni.Ru, настоящий скандал разгорелся в России после того, как уехавший в США лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал россиян злобными дебилами, противопоставив им "спокойных, веселых и добрых" американцев. "Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – заявил артист.