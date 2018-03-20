Француженка Рамоной Канет предстала перед судом по обвиненью в убийстве пяти своих новорожденных детей. Женщина 10 лет хранила трупы младенцев в морозильной камере своего дома в деревне.

ФранцуженкаРамоной Канет предстала перед судом по обвиненью в убийстве пяти своихноворожденных детей. Женщина 10 лет хранила трупы младенцев в морозильнойкамере своего дома в деревне.Телоодного из малышей обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке онасообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету. Мужчина сразу же обратился в полицию.Вскрытие показало, что ребенок родился всего за 48 часов дотого, как его нашли. Медики утверждают, что младенец был жив при рождении.Он мог выжить. После первого жуткого открытия в морозилке нашли еще четырехмертвых малышей. Об этом сообщает The Local.Оба родителя были арестованы, мужу было предъявлено обвинениев сокрытии тел и отказе сообщить о преступлении, которые позднее были сняты. Мужчинанастаивал, что ничего не знал о пяти беременностях его жены, которые произошлис 2005 по 2015 год. По словам адвоката, сейчас Хуан-Карлос поддерживает супругуи не держит на нее зла за содеянное.Похожий случай детоубийства в недавней французской историиотносится к 2010 году, когда женщина призналась, что убила восемь своих детей,удушив их сразу после их рождения.Другой печально известный случай произошел в России. В Волгоградскойобласти женщина ушла из дома вместе со своим сыном и больше на связь невыходила. Родственники сообщили о исчезновении матери и ребенка вправоохранительные органы. Когда полицейские нашли пропавшую в доме ее подруги,мальчика при ней не оказалось. То, что узнали стражи порядка, заставилосодрогнуться даже бывалых. Дама хладнокровно убила сына и выкинула в мусорныйконтейнер рядом с домом.