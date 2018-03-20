Находясь в гостях у подруги, злоумышленница, выбрав подходящий момент, похитила из серванта 8 000 рублей.

16 марта текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении безработной 31-летней местной жительницы, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что днем 8 марта подозреваемая находилась в гостях у своей 35-летней подруги в городе Муром. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка квартиры вышла из комнаты, злоумышленница, зная где приятельница хранит деньги, похитила из серванта 8 000 рублей, после чего сообщила вернувшейся подруге, что ей пора домой.Пропажу потерпевшая обнаружила, когда собралась в магазин за покупками, после чего сразу позвонила в полицию.Подозреваемая в краже была оперативно задержана сотрудниками уголовного розыска. Женщина дала признательные показания, пояснив, что деньги потратила на спиртное.Расследование уголовного дела продолжается.