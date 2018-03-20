Его действия попали под новую статью Уголовного кодекса

Жителя Юрьев-Польского района будут судить за незаконную продажу алкоголя.Действия мужчины попали под новую статью Уголовного кодекса, которая вступил в силу в августе 2017 года. Житель села Сима у себя дома в розницу продавал контрафактный алкоголь. В первый раз его привлекли к административной ответственности в октябре 2017 года. Он отделался штрафом в 15 тысяч рублей.Но мужчина продолжил торговать своим алкоголем.Сейчас дело передано в суд.