Один из духовных лидеров российских любителей всего западного и ненавистников всего российского, певец Андрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россияне отличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия так удачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней комментируют данное высказывание.

Один из духовных лидеровроссийских любителей всего западного и ненавистников всего российского, певецАндрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россиянеотличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия такудачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней комментируют данное высказывание.Целевая аудитория господинаМакаревича просто захлебывается от восторга. Действительно, он сумел выразить еемнение очень ярким и запоминающимся образом.Находящийся под впечатлением отпоездки по США и общения с американцами артист заявил, что граждане этой страны"спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми"происходит что-то ужасное". А после этого Макаревич решил закрепитьуспех и рассказал про достижения российской науки в области политическойпропаганды: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятыйкадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", сообщил певец.Это очень удобная позиция. Надозаметить, некоторые наши сограждане, а также многие соседи по глобусу, ужедавно используют этот прием, дабы объяснить то, что они не понимают вокружающем мире. Путин набрал 76% голосов? Это результат оболваниваниющейпропаганды. Собчак набрала меньше статистической погрешности? Это тожепропаганда виновата. На митинги Навального больше не ходят даже школьники? Всепонятно, путинские излучатели пропагандистских волн и 25-х кадров нацелили намолодежь и школьников, и вот они уже не восторгаются от видео Леши.Удивительно, почему все, ктоверит в такие объяснения, а таких людей довольно много, до сих пор не носятшапочки из фольги. Ну, чтобы от пропаганды защищаться. Еще можно наладитьхороший бизнес – продавать желающим очки, которые их будут защищать от 25 кадрапутинской пропаганды и будут транслировать в мозг прямую трансляцию с CNN илиДождя. Реально крутой стартап будет. Ну а шапочки из фольги вообще можнопродавать вот прямо сейчас. Судя по комментариям согласных с Макаревичем,большой спрос обеспечен.Я рискну выступить в роликапитана Очевидность, но хочу отметить, что некоторое количество злобныхдебилов есть в любой стране и этнической группе. И если Макаревичу в Россиивстречаются в основном злобные дебилы, то скорее всего у него просто проблемы сподбором круга общения. А еще иногда случается так, что подобное тянется кподобному. Так что может господину певцу стоит начать свою борьбу за улучшениенравов и повышение IQ с внимательного разглядывания себя в ближайшем зеркале.Я, кстати, довольно скептическиотношусь к попыткам критиковать Макаревича, взывая к его здравому смыслу. Мол,зачем отталкивать от себя публику, и тем более зачем отталкивать от себя тупублику, которая является наиболее многочисленной в России? А Макаревичу всеравно. На его концерты ходят или те, кто с ним согласен или те, кто готовзаплатить деньги за билет, чтобы вспомнить свою советскую молодость. Так что,чисто с точки зрения бизнеса, у Макаревича все логично. И даже можно сказать,что его целевая аудитория, та самая статистическая погрешность, котораяколлективно мечтает об "абрамсах" на Красной площади. И именно эта целеваяаудитория и получила от его слов огромное моральное удовлетворение. Поэтому,Макаревич точно не будет извиняться. Наоборот, будет наслаждаться поднятымхайпом, вот увидите.Я скептически отношусь к призывамигнорировать таких как он. Только на первый взгляд кажется, что игнорироватьтакое – это хорошая идея. На самом деле нет. Убиваться по поводу высказыванияМакаревича, конечно, не стоит, но вот четко и ясно обозначить свое отношение ктаким высказываниям – это очень правильный подход. На такие выпады нужноотвечать громко. Чтобы все, кто не согласен с позицией Макаревича, знали: ихмного и что они – в большинстве, а не в меньшинстве. Это важно, потому что впротивном случае мы получим такую же проблему, как в 90-х, когда при взгляде наинфополе казалось, будто в стране одни макаревичи и ахеджаковы живут. А вот фигим. А еще нужно чтобы та молодежь, которая приходит во взрослое инфополесейчас, видело не одну, а две точки зрения. То есть они должны видеть, что естьМакаревич и такие же как он, которые присутствуют, в том числе, средимолодежных лидеров мнений, но есть еще и те, которые считают Россию своейпрекрасной Родиной, а сограждан – хорошими людьми, которые в большинстве своем– добрые, неглупые и отзывчивые люди.Поверьте, если этого не делать,то это закончится очень плохо и очень быстро. Нельзя отдавать инфополе на откуптаким, как Макаревич. Социальные и нравственные нормы нужно защищать. Нужночетко проговаривать, что называть сограждан злобными дебилами нельзя, даже еслиты не согласен с их политической позицией. Делать обобщающие суждения наосновании расовых или этнических признаков – нельзя. В случае Макаревичанаблюдается элементарная русофобия. И вообще, почему-то у наших так называемыхлибералов очень тоталитарное сознание. Это плохо.В который раз повторю – нам нужназдоровая оппозиция, то есть оппозиция, которая хочет сделать жизнь народалучше, а не плевать ему в лицо. Такие как Макаревич для этого явно не подходяти уже никогда не подойдут.