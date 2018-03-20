Один из духовных лидеров
российских любителей всего западного и ненавистников всего российского, певец
Андрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россияне
отличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия так
удачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней комментируют данное высказывание.
Один из духовных лидеров
российских любителей всего западного и ненавистников всего российского, певец
Андрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россияне
отличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия так
удачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней комментируют данное высказывание.
Целевая аудитория господина
Макаревича просто захлебывается от восторга. Действительно, он сумел выразить ее
мнение очень ярким и запоминающимся образом.
Находящийся под впечатлением от
поездки по США и общения с американцами артист заявил, что граждане этой страны
"спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми
"происходит что-то ужасное". А после этого Макаревич решил закрепить
успех и рассказал про достижения российской науки в области политической
пропаганды: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый
кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", сообщил певец.
Это очень удобная позиция. Надо
заметить, некоторые наши сограждане, а также многие соседи по глобусу, уже
давно используют этот прием, дабы объяснить то, что они не понимают в
окружающем мире. Путин набрал 76% голосов? Это результат оболваниваниющей
пропаганды. Собчак набрала меньше статистической погрешности? Это тоже
пропаганда виновата. На митинги Навального больше не ходят даже школьники? Все
понятно, путинские излучатели пропагандистских волн и 25-х кадров нацелили на
молодежь и школьников, и вот они уже не восторгаются от видео Леши.
Удивительно, почему все, кто
верит в такие объяснения, а таких людей довольно много, до сих пор не носят
шапочки из фольги. Ну, чтобы от пропаганды защищаться. Еще можно наладить
хороший бизнес – продавать желающим очки, которые их будут защищать от 25 кадра
путинской пропаганды и будут транслировать в мозг прямую трансляцию с CNN или
Дождя. Реально крутой стартап будет. Ну а шапочки из фольги вообще можно
продавать вот прямо сейчас. Судя по комментариям согласных с Макаревичем,
большой спрос обеспечен.
Я рискну выступить в роли
капитана Очевидность, но хочу отметить, что некоторое количество злобных
дебилов есть в любой стране и этнической группе. И если Макаревичу в России
встречаются в основном злобные дебилы, то скорее всего у него просто проблемы с
подбором круга общения. А еще иногда случается так, что подобное тянется к
подобному. Так что может господину певцу стоит начать свою борьбу за улучшение
нравов и повышение IQ с внимательного разглядывания себя в ближайшем зеркале.
Я, кстати, довольно скептически
отношусь к попыткам критиковать Макаревича, взывая к его здравому смыслу. Мол,
зачем отталкивать от себя публику, и тем более зачем отталкивать от себя ту
публику, которая является наиболее многочисленной в России? А Макаревичу все
равно. На его концерты ходят или те, кто с ним согласен или те, кто готов
заплатить деньги за билет, чтобы вспомнить свою советскую молодость. Так что,
чисто с точки зрения бизнеса, у Макаревича все логично. И даже можно сказать,
что его целевая аудитория, та самая статистическая погрешность, которая
коллективно мечтает об "абрамсах" на Красной площади. И именно эта целевая
аудитория и получила от его слов огромное моральное удовлетворение. Поэтому,
Макаревич точно не будет извиняться. Наоборот, будет наслаждаться поднятым
хайпом, вот увидите.
Я скептически отношусь к призывам
игнорировать таких как он. Только на первый взгляд кажется, что игнорировать
такое – это хорошая идея. На самом деле нет. Убиваться по поводу высказывания
Макаревича, конечно, не стоит, но вот четко и ясно обозначить свое отношение к
таким высказываниям – это очень правильный подход. На такие выпады нужно
отвечать громко. Чтобы все, кто не согласен с позицией Макаревича, знали: их
много и что они – в большинстве, а не в меньшинстве. Это важно, потому что в
противном случае мы получим такую же проблему, как в 90-х, когда при взгляде на
инфополе казалось, будто в стране одни макаревичи и ахеджаковы живут. А вот фиг
им. А еще нужно чтобы та молодежь, которая приходит во взрослое инфополе
сейчас, видело не одну, а две точки зрения. То есть они должны видеть, что есть
Макаревич и такие же как он, которые присутствуют, в том числе, среди
молодежных лидеров мнений, но есть еще и те, которые считают Россию своей
прекрасной Родиной, а сограждан – хорошими людьми, которые в большинстве своем
– добрые, неглупые и отзывчивые люди.
Поверьте, если этого не делать,
то это закончится очень плохо и очень быстро. Нельзя отдавать инфополе на откуп
таким, как Макаревич. Социальные и нравственные нормы нужно защищать. Нужно
четко проговаривать, что называть сограждан злобными дебилами нельзя, даже если
ты не согласен с их политической позицией. Делать обобщающие суждения на
основании расовых или этнических признаков – нельзя. В случае Макаревича
наблюдается элементарная русофобия. И вообще, почему-то у наших так называемых
либералов очень тоталитарное сознание. Это плохо.
В который раз повторю – нам нужна
здоровая оппозиция, то есть оппозиция, которая хочет сделать жизнь народа
лучше, а не плевать ему в лицо. Такие как Макаревич для этого явно не подходят
и уже никогда не подойдут.