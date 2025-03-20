Инициатива является частью регионального проекта «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья».

С 1 января 2025 года в Владимирской области беременные студентки получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, если зарегистрируются в медицинских учреждениях до 12 недель беременности. Эта инициатива является частью регионального проекта «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья». Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.Получить поддержку смогут женщины, обучающиеся очно в вузах или колледжах региона. Заявление можно будет подать в МФЦ или в отдел социальных защит по месту жительства после наступления 12-й недели беременности. Выплата не повлияет на право получения других соцподдержек.«Я была очень рада, когда узнала, что в нашем регионе появилась такая выплата для семей! 100 тысяч – приличная сумма. Мы с мужем уже решили, как потратим эти деньги. Купим универсальную двухместную коляску, чтобы возить в ней сразу двоих детей. Старшую дочку сидя, а новорождённого малыша – лежа. Это очень удобно», – поделилась участница проекта Дарья.Девушка вместе с супругом Владиславом воспитывают дочку Агату. Сейчас молодые родители ждут ещё одного малыша. Не секрет, что Дарья очно учится во Владимирском госуниверситете, получает уже второе образование.