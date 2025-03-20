Не помогли даже смена имени и даты рождения. В Киржаче будут судить жителя Таджикистана за крупное ограбление в 2018 году. Мужчина организовал преступление и готовил его около шести месяцев,

Не помогли даже смена имени и даты рождения. В Киржаче будут судить жителя Таджикистана за крупное ограбление в 2018 году. Мужчина организовал преступление и готовил его около шести месяцев, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В марте 2018 года иностранец и его знакомый были на одном из рынков Москвы. Там им на глаза попалась машина, разгружающая