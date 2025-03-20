Не помогли даже смена имени и даты рождения. В Киржаче будут судить жителя Таджикистана за крупное ограбление в 2018 году. Мужчина организовал преступление и готовил его около шести месяцев,
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2025-glavarya-bandy-ograbivshego-zavod-v-kirzhache-na-14-millionov-spustya-6-let-budut-sudit.html" target="_blank">Главаря банды, ограбившего завод в Киржаче на 14 миллионов, спустя 6 лет будут судить</a> - Не помогли даже смена имени и даты рождения. В Киржаче будут судить жителя Таджикистана за крупное ограбление в 2018 году. Мужчина организовал преступление и готовил его около шести месяцев,
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2025-glavarya-bandy-ograbivshego-zavod-v-kirzhache-na-14-millionov-spustya-6-let-budut-sudit.html]Главаря банды, ограбившего завод в Киржаче на 14 миллионов, спустя 6 лет будут судить[/url] - Не помогли даже смена имени и даты рождения. В Киржаче будут судить жителя Таджикистана за крупное ограбление в 2018 году. Мужчина организовал преступление и готовил его около шести месяцев,