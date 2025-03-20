70 тысяч пушистых желтых цыпляток переедут из инкубатора в новый птичник. На Лакинской птицефабрике открыли корпус для выращивания молодняка. Новостью и милыми фотографиями поделилось

70 тысяч пушистых желтых цыпляток переедут из инкубатора в новый птичник. На Лакинской птицефабрике открыли корпус для выращивания молодняка. Новостью и милыми фотографиями поделилось объединение «ВладЗерноПродукт». Сообщается, что новое оборудование поступило на фабрику в ноябре прошлого года. Полностью доделали корпус к середине января. И вот теперь началось его заселение. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: