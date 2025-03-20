В СНТ Ивушка Петушинского района ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев вчера, 19 марта. Теперь на территории появились

В СНТ Ивушка Петушинского района ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев вчера, 19 марта. Теперь на территории появились особые правила. Например, запрещено вывозить и ввозить восприимчивых к заболеванию животных. Территория в радиусе километра считается неблагополучным пунктом по бешенству. Пока неизвестно, какое животное заразилось инфекцией. Однако это уже третий случай