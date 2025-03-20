Две школы Кольчугино не соответствуют санитарным нормам. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства. Так, в средней школе №1 на первом этаже у

Две школы Кольчугино не соответствуют санитарным нормам. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства. Так, в средней школе №1 на первом этаже у эвакуационного выхода и в спортзале потолок поражен протечками и грибком, посыпалась штукатурка. В раздевалке для мальчиков, к слову, штукатурка тоже сильно отслоилась. Такая же проблема есть в детской школе