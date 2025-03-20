Двое инженеров компании «Теплосфера» из Коврова, рискуя жизнями, спасли 18-летнего водителя, который попал в ДТП и едва не захлебнулся. Дело в том, что машина улетела в котлован, наполненный

Двое инженеров компании «Теплосфера» из Коврова, рискуя жизнями, спасли 18-летнего водителя, который попал в ДТП и едва не захлебнулся. Дело в том, что машина улетела в котлован, наполненный водой. Счет шел на минуты. О героическом поступке Сергея Кривова и Михаила Гарина рассказали в пресс-службе МЧС области. Инженеры ехали на вызов. У деревни Бабино Гусь-Хрустального района